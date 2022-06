Toronto, Insigne si presenta: «Dura lasciare Napoli, non è stata una scelta economica» (Di martedì 28 giugno 2022) Il neo attaccante del Toronto Insigne si è presentato ai tifosi canadesi in conferenza stampa Lorenzo Insigne, neo attaccante del Toronto, si è presentato in conferenza stampa. Toronto – «Questa è una nuova avventura, per me e per la mia famiglia. È la prima volta che lasciamo Napoli. Non vedevo l’ora di venire qui e di conoscere sia il mister che i compagni. Ho visto la partita allo stadio e mi è piaciuto. Ora però voglio giocare, voglio mettermi a disposizione del tecnico. Mi ha fatto un’ottima impressione, sia il presidente che il club. Molti pensano che sia stata una scelta economica ma non è così… è stata una scelta voluta anche per i miei figli e per mia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Il neo attaccante delsi èto ai tifosi canadesi in conferenza stampa Lorenzo, neo attaccante del, si èto in conferenza stampa.– «Questa è una nuova avventura, per me e per la mia famiglia. È la prima volta che lasciamo. Non vedevo l’ora di venire qui e di conoscere sia il mister che i compagni. Ho visto la partita allo stadio e mi è piaciuto. Ora però voglio giocare, voglio mettermi a disposizione del tecnico. Mi ha fatto un’ottima impressione, sia il presidente che il club. Molti pensano che siaunama non è così… èunavoluta anche per i miei figli e per mia ...

Pubblicità

DiMarzio : #MLS | La conferenza stampa di presentazione di Lorenzo #Insigne con il #Toronto: 'Potevo rimanere in Europa' - MLS : Benvenuti a Toronto, @Lor_Insigne. #TFCLive - S_K_MOORE : Benvenuto a Toronto Lorenzo Insigne ???? @FabrizioRomano @DiMarzio @TorontoFC - CalcioNews24 : #Insigne si è presentato in conferenza stampa - DandyRossonero : Parole di @Lor_Insigne ' Potevo stare in un top club Europeo , ma ho scelto il Toronto ' ... Qualcosa del genere.. I giocatori forti -