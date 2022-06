(Di martedì 28 giugno 2022) Undi 64 anni è morto un incidente stradale questo pomeriggio in, angoloMonte Lungo, a. Secondo una prima ricostruzione il centauro a bordo di uno scooter si sarebbe scontrato sul viale centrale contro un’che aveva la sirena accesa. Al momento la vittima non è stata ancora identificata in quanto non aveva con sé i documenti. L'articolo proviene da Nuova Società.

Pubblicità

nuovasocieta : Torino, motociclista muore in uno scontro con ambulanza in corso Galileo Ferraris -

TorinoToday

... anziano legato e picchiato per derubarlo Redazione - Giugno 7, 2022 Cronaca, investito muore in tangenziale mentre cambia ruota Redazione - Maggio 24, 2022 Cronacamuore ...... anziano legato e picchiato per derubarlo Redazione - Giugno 7, 2022 Cronaca, investito muore in tangenziale mentre cambia ruota Redazione - Maggio 24, 2022 Cronacamuore ... Incidente mortale a Torino, deceduto un motociclista nello scontro con un'ambulanza Un uomo è morto a seguito dello scontro tra due mezzi in corso Galileo Ferraris angolo Corso Monte Lungo a Torino nel pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno. La vittima viaggiava su una moto che si è s ...(ANSA) - TORINO, 28 GIU - La contraffazione non riguarda solo le opere d'arte o l'abbigliamento. Nel 2021 l'Agenzia Accise Dogane e Monopoli ha sequestrato - tra autoveicoli, ciclomotori e ricambi - ...