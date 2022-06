Texas, 46 migranti trovati morti in un camion. Il governatore Abbott: «Colpa di Biden» – Il video (Di martedì 28 giugno 2022) Almeno 46 persone sono state trovate morte e 16 ferite all’interno di un camion a San Antonio, in Texas. Lo riportano i media americani: le vittime sembrerebbero essere degli immigrati illegali. Le oltre 40 vittime, riporta il New York Times, erano migranti che avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti. Il Texas sta sperimentando una forte ondata di migranti e nelle ultime settimane anche un caldo torrido, che potrebbe forse essere la causa dell’ultima tragedia. Le autorità federali stanno assistendo quelle locali nelle indagini. Secondo il canale televisivo Ksat, il veicolo con i corpi è stato rinvenuto accanto ai binari ferroviari nel Southwest Side di San Antonio. Il camion è stato scoperto dagli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Almeno 46 persone sono state trovate morte e 16 ferite all’interno di una San Antonio, in. Lo riportano i media americani: le vittime sembrerebbero essere degli immigrati illegali. Le oltre 40 vittime, riporta il New York Times, eranoche avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti. Ilsta sperimentando una forte ondata die nelle ultime settimane anche un caldo torrido, che potrebbe forse essere la causa dell’ultima tragedia. Le autorità federali stanno assistendo quelle locali nelle indagini. Secondo il canale televisivo Ksat, il veicolo con i corpi è stato rinvenuto accanto ai binari ferroviari nel Southwest Side di San Antonio. Ilè stato scoperto dagli agenti della Homeland Security Investigation, agenzia ...

