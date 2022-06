Sei Sorelle, Anticipazioni Puntate 11-15 Luglio 2022: Il Segreto Delle Silva A Rischio! (Di martedì 28 giugno 2022) Anticipazioni Sei Sorelle, trama Puntate dall’11 al 15 Luglio 2022: la zia Adolfina risolve la situazione della scomparsa di Elisa, ma la sua presenza comincia a diventare rischiosa per il Segreto Delle Silva… Sei Sorelle continua ogni pomeriggio su Rai 1 e le vicende Delle Silva appassionano milioni di telespettatori. Nel corso Delle Puntate dall’11 al 15 Luglio 2022, una nuova presenza a casa Delle Sorelle rischierà di mettere a repentaglio il loro importante Segreto. Nel frattempo, anche per Salvador il doppio gioco inizierà a diventare estremamente rischioso. Ma prima di vedere ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 28 giugno 2022)Sei, tramadall’11 al 15: la zia Adolfina risolve la situazione della scomparsa di Elisa, ma la sua presenza comincia a diventare rischiosa per il… Seicontinua ogni pomeriggio su Rai 1 e le vicendeappassionano milioni di telespettatori. Nel corsodall’11 al 15, una nuova presenza a casarischierà di mettere a repentaglio il loro importante. Nel frattempo, anche per Salvador il doppio gioco inizierà a diventare estremamente rischioso. Ma prima di vedere ...

Pubblicità

Frances81076218 : @lollipop1806 Forse non ci vedi bene lulu e' bellissima come si trucca ora mettilo tu piu' fondotinta tipo come un… - BLONDIEVNGEL : @onlycigsbruh AH SORELLE NOI ma sei di napoli?? - PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - AlexGadeaOff_IT : Appuntamento alle 16:00 con un nuovo episodio di Sei Sorelle #alexgadea #seisorelle - zazoomblog : Sei Sorelle e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2022 - #Sorelle #Posto #Anticipazioni: -