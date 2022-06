Raw 27 06 2022 20 Years of John Cena’s Career

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 giugno 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Sames Auto Arena di Laredo, Texas. Lo show inizia con un video dell’arrivo diCena nell’arena in precedenza nella giornata. Poi subito il primo match. Battle Royal Qualification Match: Riddle vs. Shinsuke Nakamura vs. Rey Mysterio vs. Dolph Ziggler vs. Veer Mahaan vs. AJ Styles vs. Akira Tozawa vs. Shelton Benjamin vs. Ali vs. Ricochet vs. Shanky vs. R-Truth vs. Jinder Mahal vs. Reginald vs. Dominik Mysterio vs. The Miz vs. T-Bar (3 / 5) Una Battle Royal per decretare un nuovo qualificato per il Men’s MITB Ladder Match, tanti nomi sul ring, alcuni importanti mentre altri decisamente di secondo piano. Interessante vedere l’eliminazione di Veer per mano dei Rey e Dominik. Nel finale sono rimasti sul ring The Miz, Dolph Ziggler, Riddle, AJ, Nakamura, T-Bar e Ricochet. ...