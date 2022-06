PSG, Neymar spinto all'addio da... Mbappé (Di martedì 28 giugno 2022) Neymar può lasciare il PSG in estate: tra i motivi della rottura, riferisce CBS Sports, anche la decisione del club di porre Kylian Mbappé... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022)può lasciare il PSG in estate: tra i motivi della rottura, riferisce CBS Sports, anche la decisione del club di porre Kylian...

Pubblicità

Denss91 : @carlo2woo Neymar sarebbe gratuito anche per il liverpool non penso che il psg farebbe questo favore solo alla Juve… - voceditalia : Mercato: Psg via Neymar e dentro Scamacca, Roma su Belotti - infoitsport : Caso Neymar, il PSG ha deciso: la scelta sul futuro - Forzasuccesso : @carlo2woo La Juve se lo può permettere solo se il PSG paga lo stipendio a Neymar però - UmbertoF97 : @Ale_Napoli11 Dormi tranquillo amico davvero, la Juve non può permettersi lo stipendio di Neymar pure se partecipa il Psg -