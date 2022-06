Premio dei Premi | riconoscimenti Confcommercio per laFeltrinelli | Barter | Blimp | Aimo e Nadia | M-Cube e Integra Fragrances

(Di martedì 28 giugno 2022) Nell’ambito delNazionale per l’Innovazione “dei”, giunto alla XII Edizione e coordinato dalla Fondazione Cotec su concessione del Presidente della Repubblica, sono stateate oggi a Roma le sei imprese vincitrici nel Terziario selezionate da. All’evento, presso il CNR a Roma, sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Ilvuole valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative delle imprese del settore al fine di favorire la crescita della cultura dell’innovazione del Paese. ...

