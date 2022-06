Potrebbe essere più semplice chiedere un indennizzo per i disservizi di Dazn (e non solo) (Di martedì 28 giugno 2022) C’è un modo più semplice per richiedere gli indennizzi per i mancati funzionamenti di servizi di media audio-visivi a pagamento. Stiamo parlando del Tusma (Testo Unico Servizi Media Audiovisivi) che una delibera di Agcom ha reso disponibile e operativo, dopo che il Testo Unico era già comparso in gazzetta ufficiale alla fine dello scorso anno. Le varie società di media audio-visivi hanno avuto dunque modo di prepararsi alla possibilità che i loro utenti, indispettiti per il mancato funzionamento di uno dei servizi richiesti, possano chiedere molto più facilmente che in passato – e con molta meno burocrazia – dei rimborsi per i loro abbonamenti. Il tutto sarà possibile anche attraverso piattaforme digitali. LEGGI ANCHE > «Più di tre disconnessioni, interruzioni di più di 270 secondi»: i criteri Agcom per chiedere il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 giugno 2022) C’è un modo piùper rigli indennizzi per i mancati funzionamenti di servizi di media audio-visivi a pagamento. Stiamo parlando del Tusma (Testo Unico Servizi Media Audiovisivi) che una delibera di Agcom ha reso disponibile e operativo, dopo che il Testo Unico era già comparso in gazzetta ufficiale alla fine dello scorso anno. Le varie società di media audio-visivi hanno avuto dunque modo di prepararsi alla possibilità che i loro utenti, indispettiti per il mancato funzionamento di uno dei servizi richiesti, possanomolto più facilmente che in passato – e con molta meno burocrazia – dei rimborsi per i loro abbonamenti. Il tutto sarà possibile anche attraverso piattaforme digitali. LEGGI ANCHE > «Più di tre disconnessioni, interruzioni di più di 270 secondi»: i criteri Agcom peril ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #DiMaria potrebbe non essere l'unico rinforzo sulle fasce - fattoquotidiano : L'acqua scarseggia sempre di più e potrebbe essere razionata anche di giorno. Lo dice Curcio, capo della Protezione… - ilpost : L’acqua potrebbe essere razionata anche di giorno per la siccità - Franca59580415 : @Renzame67 Potrebbe essere un'idea ???????? - Leo_Trobbiani : @OttonelloMauro @RoccoTodero Non credo nell'abolizione del lusso nella sua totalità. Credo che le risorse in eccess… -