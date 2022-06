Pedro Almodóvar torna alla regia con Strange Way of Life, un progetto western con Ethan Hawke e Pedro Pascal (Di martedì 28 giugno 2022) Ethan Hawke e Pedro Pascal saranno i protagonisti del progetto Strange Way of Life, che segna il ritorno alla regia di Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar ha annunciato che il suo prossimo progetto sarà un western con star Ethan Hawke e Pedro Pascal. Strange Way of Life, questo il titolo della sua nuova opera, avrà una durata di circa 30 minuti e sarà girato in inglese. Le riprese di Strange Way of Life, titolo scelto basandosi sulla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 giugno 2022)saranno i protagonisti delWay of, che segna il ritornodiha annunciato che il suo prossimosarà uncon starWay of, questo il titolo della sua nuova opera, avrà una durata di circa 30 minuti e sarà girato in inglese. Le riprese diWay of, titolo scelto basandosi sulla ...

Pubblicità

quartoispunk : pedro almodovar ily - DewittsBryan : Pedro Almodovar never disappoints!! - pedropascalss : pedro almodóvar tu solo mi puoi capire confermami che anche secondo te pedro è quello che uhm you know ?? perché io… - midorijpg : @fbm_charlie pedro (almodòvar ma anche un po' pascal) guardami nelle palle degli occhi senti ascoltami parliamone - StigmabaseF : Pedro Pascal e Ethan Hawke cowboy gay nel nuovo film di Almodovar, Strange way of life: Il regista spagnolo ha defi… -