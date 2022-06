Palinsesti Rai4 – Rai Movie – Rai5 – Rai Storia | autunno 2022

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 giugno 2022) Renzo Arbore Malgrado un calo di investimenti e attenzione rispetto al passato recente, Rai 4, Raie Rainella stagione televisiva autunnale/2023 continueranno a proporre novità per intrattenere i telespettatori. Ecco il clou dell’offerta.punta sul crime e sull’action. Per quanto riguarda il campo cinematografico, arriveranno in prima serata Semper Fi – Fratelli in Armi, un thriller scritto e diretto dal candidato all’Oscar Henry-Alex Rubin, Non Uccidere, opera seconda di David Victori, produttore e regista della serie pulp Sky Rojo, con protagonista Mario Casas, e Hinterland, diretta dal regista austriaco Stefan Ruzowitzky. Dal 29 settembre partirà la seconda stagione di Resident Alien, mentre da ...