Morto Del Vecchio | sei figli e la moglie gli eredi | come verrà suddiviso un patrimonio da 30 miliardi

Pubblicità

Sangue sull'asfalto . Un 26enne èintorno alle ore 5 di martedì 28 giugno sulla strada regionale 429 a Petrazzi, frazionecomune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Il giovane, alla guida della sua auto, ha perso ...... un'unità specialeDipartimento di Polizia di Baltimora coinvolta in ' uno dei più scioccanti ... Williams,l'attore di The Wire e Boardwalk Empire Affiancato dal suo storico collaboratore ...Nel Ravennate, su una spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, un turista 82enne di Nogara (Verona), è morto dopo avere tratto in salvo uno ... dopo le 18.30 (orario dopo il quale smette ...È scomparso Pietro Capecchi, storico presidente di Coldiretti Pistoia, e figura di rilievo dell’agricoltura pistoiese. Aveva 88 anni. Fino a 85 anni ...