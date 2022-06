"Mi vergogno", "Me ne vado...": Cacciari sbotta dalla Gruber. E lei reagisce così (Di martedì 28 giugno 2022) Massimo Cacciari scatenato a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7. Il filosofo ha infatti parlato della situazione politica del nostro Paese e di fatto ha spiegato che a suo dire il quadro sta cambiando e anche in modo piuttosto veloce. "Mi vergogno a definire queste nuove aree politiche centro, sinistra etc..., però credo che con lo sfaldamento dei Cinque Stelle e con la fuoriuscita di Di Maio c'è un nuovo spazio". E a questo punto Cacciari spiega quale sarà, a suo dire questo nuovo varco che si è creato nel nostro sistema politico: "Credo ci sia un'area che va da Di Maio a Letta, con il nuovo centro, che sosterrà il governo Draghi fino alla fine. E questa stessa area politica si presenterà alle elezioni difendendo Draghi, si tratterebbe dunque di una sorta di partito del premier". ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Massimoscatenato a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lillisu La7. Il filosofo ha infatti parlato della situazione politica del nostro Paese e di fatto ha spiegato che a suo dire il quadro sta cambiando e anche in modo piuttosto veloce. "Mia definire queste nuove aree politiche centro, sinistra etc..., però credo che con lo sfaldamento dei Cinque Stelle e con la fuoriuscita di Di Maio c'è un nuovo spazio". E a questo puntospiega quale sarà, a suo dire questo nuovo varco che si è creato nel nostro sistema politico: "Credo ci sia un'area che va da Di Maio a Letta, con il nuovo centro, che sosterrà il governo Draghi fino alla fine. E questa stessa area politica si presenterà alle elezioni difendendo Draghi, si tratterebbe dunque di una sorta di partito del premier". ...

Pubblicità

namelessb1tch : ho shippato e non me ne vergogno anzi ne vado fiera - AlbSovrLib : @Palazzo_Chigi Mi vergogno ad avere un PDC di così vado livello intellettuale - tulipsfortae : non vado al cinema da mesi e me ne vergogno - gukpoets : che poi sto leggendo anche i libri perché io ovviamente quando mi fisso con una cosa vado fino in fondo e non me ne vergogno - ultyhoney : mia nonna ogni volta che vado da lei per dargli il buongiorno mi dice che sono ingrassata,ora immaginate me che ci… -