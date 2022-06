Malore improvviso | muore una modella trevigiana | Sara aveva 26 anni Il dolore degli amici

Pubblicità

ilbisa2 : Marche, professore di 54 anni stroncato da un malore improvviso al parco - Prima_Vera56 : @TeeioIoete @Resistenza1967 Il vaccino non rende né eterni né immuni da qualsiasi patologia medica ed è molto stran… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: sara #pegoraro, #malore improvviso: morta a 26 anni la #modella trevigiana. Gli amici: «Un diamante per sempre» https:/… - LucaBurnout : RT @HeinrichTreviri: #Maloreimprovviso muore a 26 anni la modella Sara Pegoraro: a trovarla senza vita la mamma. Immediata la chiamata ai s… - annadelbello1 : RT @DavPoggi: Marche, professore di 54 anni stroncato da un malore improvviso al parco -

Così oggi, gli amici, ricordano la modella trevigiana di 26 anni che ha perso la vita in seguito ad un. Salva bambini che stavano annegando: Bruno, 82 anni, si accascia e muore ...È morta per unSara Pegoraro, la bellissima modella trevigiana di soli 26 anni. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso con l'ipotesi di morte in conseguenza ...Sara Pegoraro ha avuto un malore all'esterno del supermercato. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso ...Addio a Sara Pegoraro, morta per un malore. Una bellezza mozzafiato, un vulcano mosso da passioni: dai tatuaggi alle moto passando per il ballo e i viaggi. E poi quel senso di libertà ...