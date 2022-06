LIVE Italia-Inghilterra U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: gli azzurrini vogliono la finalissima! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Inghilterra U19, Europei 2022, gli azzurri puntano alla finale. L’Italia Under 19 riparte dopo la sconfitta indolore contro la Francia, ora affronta in semifinale l’Inghilterra che è una delle pretendenti al titolo. Nunziata schiererà la miglior formazione possibile, dopo il turn over effettuato contro la squadra transalpina. Nell’altra semifinale si sfideranno Francia e Israele. Convocati Italia U19:Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diU19,, gli azzurri puntano alla finale. L’Under 19 riparte dopo la sconfitta indolore contro la Francia, ora affronta in semifinale l’che è una delle pretendenti al titolo. Nunziata schiererà la miglior formazione possibile, dopo il turn over effettuato contro la squadra transalpina. Nell’altra semifinale si sfideranno Francia e Israele. ConvocatiU19:Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), ...

