Pubblicità

anteprima24 : ** #Lite all'interno di un esercizio commerciale: uomo #Ferito con un #Coltello ** - antonie85321896 : Rimini, uccide la compagna con un matterello davanti al figlio di 6 mesi: arrestato - boborobo88 : Rimini, uccide la compagna con un matterello davanti al figlio di 6 mesi: arrestato - antonia53 : Si critica la libera vendita delle armi negli USA, ma in realtà purtroppo questi demoni uccidono con qualsiasi cosa… - franser_real : Rimini, uccide la compagna con un matterello davanti al figlio di 6 mesi: arrestato -

anteprima24.it

Avrebbero distrutto con un martello un ascensore in vetrodel negozio Zara in via Sparano, la strada dello shopping nel centro di Bari, perché era rimasto bloccato: tre persone sono state denunciate. E' accaduto poco dopo le 20 di lunedì 27 ...... 1) nel pomeriggio del 5 maggio 2022 è stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso; un cittadino italiano che poco prima si era reso responsabile di unacon il padre... Lite all'interno di un esercizio commerciale: uomo ferito con un coltello