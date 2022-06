Lille, Fonseca è arrivato in città: sarà il nuovo allenatore (Di martedì 28 giugno 2022) Nuova avventura in panchina per l’ex Roma Paulo Fonseca, infatti nella giornata odierna è arrivato a Lille Paulo Fonseca è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Lille. L’ex Roma è atterrato pochi istanti fa in città. Il tecnico portoghese è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai francesi. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Nuova avventura in panchina per l’ex Roma Paulo, infatti nella giornata odierna èPauloè pronto a iniziare la sua nuova avventura con il. L’ex Roma è atterrato pochi istanti fa in. Il tecnico portoghese è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai francesi. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

