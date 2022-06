Levante: “26 anni fa moriva mio padre. Ci ho messo molto a togliermi il senso di vergogna” (Di martedì 28 giugno 2022) Ci sono dolori che anche a distanza di anni fanno male come il primo giorno. Lo sa bene Levante che, quando aveva solo nove anni, ha perso suo padre prematuramente a causa di un tumore. “Ventisei anni fa moriva mio padre. Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia“. Così la cantante ha cominciato il post che ha condiviso nell’anniversario di morte del papà, in cui ha raccontato quel dolore, che è ancora con lei. Anche se è cambiato, è diventato “adulto“. Parlando del lutto che non ha ancora elaborato del tutto, Levante ha infatti rivelato: “Ci ho messo molto tempo a togliermi di dosso quel senso di vergogna per aver ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 giugno 2022) Ci sono dolori che anche a distanza difanno male come il primo giorno. Lo sa beneche, quando aveva solo nove, ha perso suoprematuramente a causa di un tumore. “Ventiseifamio. Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia“. Così la cantante ha cominciato il post che ha condiviso nell’versario di morte del papà, in cui ha raccontato quel dolore, che è ancora con lei. Anche se è cambiato, è diventato “adulto“. Parlando del lutto che non ha ancora elaborato del tutto,ha infatti rivelato: “Ci hotempo adi dosso queldiper aver ...

