La situazione della plastica negli oceani non è più sostenibile. Onu: “Invertire la rotta” (Di martedì 28 giugno 2022) Riciclare la plastica è un tassello fondamentale per diminuire il nostro impatto a livello ambientale. E’ questo l’obiettivo che dovremmo porci tutti noi. Questa procedura permetterebbe di dare una nuova vita a materiali che altrimenti rischierebbero di essere dispersi in mare o in zone interne. Se potessimo e riuscissimo a riciclare tutta la plastica prodotta ogni anno, si creerebbe un circolo virtuoso che permetterebbe di evitare di accumulare nuovi rifiuti. Il problema è che la plastica non è sempre riciclabile infatti dopo vari cicli di vita questo processo non è più efficace. Il sistemo di riciclo della plastica non funziona: ad esempio soltanto il 9% della plastica buttata negli appositi cestini arriva fino al riciclo“Dobbiamo affrontare ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 giugno 2022) Riciclare laè un tassello fondamentale per diminuire il nostro impatto a livello ambientale. E’ questo l’obiettivo che dovremmo porci tutti noi. Questa procedura permetterebbe di dare una nuova vita a materiali che altrimenti rischierebbero di essere dispersi in mare o in zone interne. Se potessimo e riuscissimo a riciclare tutta laprodotta ogni anno, si creerebbe un circolo virtuoso che permetterebbe di evitare di accumulare nuovi rifiuti. Il problema è che lanon è sempre riciclabile infatti dopo vari cicli di vita questo processo non è più efficace. Il sistemo di riciclonon funziona: ad esempio soltanto il 9%buttataappositi cestini arriva fino al riciclo“Dobbiamo affrontare ...

Pubblicità

reportrai3 : Per l’ingresso della Moldavia in Ue pesa la situazione della Transnistria, che ha dichiarato la sua indipendenza fi… - Giorgiolaporta : Un grazie a @you_trend che rende una chiara foto della situazione post #ballottaggi delle… - RobertoBurioni : Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive co… - luclaq84 : RT @luciaq84: È stato un piacere approfondire con @TradingonIt la situazione attuale nel settore delle cripto, gli sviluppi della #defi, ed… - IlBuonFabio : @Offs3t__ @saIva___ @OnofrioFabbiano Ma infatti la situazione è questa qui, paradossale, gestita in modo indegno da… -