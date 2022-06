Insigne” Tifo Napoli anche da lontano. Ho un messaggio per i tifosi azzurri” (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Insigne da Toronto manda un messaggio la Napoli e ai Tifosi azzurri, l’ex capitano azzurro non dimentica la sua squadra del cuore. Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, oggi al Toronto, non dimentica la sua squadra del cuore. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Insigne ha parlato della bellissima accoglienza ricevuta dai tanti italiani in Canada, e soprattutto dell’addio al Napoli: “L’accoglienza è stata molto bella, non me l’aspettavo. Dai Tifosi all’aeroporto all’essere accompagnato al Cafè Diplomatico mi sono sentito a casa: c’erano tante maglie del Napoli, tanti napoletani ed italiani, e per me e per la mia famiglia questo è molto importante. Ci ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzoda Toronto manda unlae aisi, l’ex capitano azzurro non dimentica la sua squadra del cuore. Lorenzo, ex capitano del, oggi al Toronto, non dimentica la sua squadra del cuore. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport,ha parlato della bellissima accoglienza ricevuta dai tanti italiani in Canada, e soprattutto dell’addio al: “L’accoglienza è stata molto bella, non me l’aspettavo. Daisi all’aeroporto all’essere accompagnato al Cafè Diplomatico mi sono sentito a casa: c’erano tante maglie del, tanti napoletani ed italiani, e per me e per la mia famiglia questo è molto importante. Ci ...

