Il chiarimento sulla lite tra Fedez e J-Ax nel testo di Lamborghini Pro prima del concerto Love Mi (Di martedì 28 giugno 2022) Nonostante la conclamata pace ritrovata, che verrà suggellata con il concerto che si terrà questa sera a Piazza Duomo, la lite tra Fedez e J-Ax continua a tenere banco quando si parla dei due artisti. Il chiarimento sulla lite tra Fedez e J-Ax Come è già noto a tutti, i due rapper hanno ritrovato la pace dopo uno split durato per molto tempo. prima della lite, Fedez e J-Ax avevano condiviso un’intensa esperienza a partire dall’album Comunisti Col Rolex (2017). L’affinità tra le due anime era palpabile, ma se da una parte il lato artistico funzionava alla grande, dall’altro i due colleghi si dimostravano sempre più distanti sul piano amministrativo. Nella giornata di ieri J-Ax è stato ospite dell’ultima ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022) Nonostante la conclamata pace ritrovata, che verrà suggellata con ilche si terrà questa sera a Piazza Duomo, latrae J-Ax continua a tenere banco quando si parla dei due artisti. Iltrae J-Ax Come è già noto a tutti, i due rapper hanno ritrovato la pace dopo uno split durato per molto tempo.dellae J-Ax avevano condiviso un’intensa esperienza a partire dall’album Comunisti Col Rolex (2017). L’affinità tra le due anime era palpabile, ma se da una parte il lato artistico funzionava alla grande, dall’altro i due colleghi si dimostravano sempre più distanti sul piano amministrativo. Nella giornata di ieri J-Ax è stato ospite dell’ultima ...

Pubblicità

infoitcultura : Il chiarimento di Arisa sulla foto del bacio con Vito Coppola - l_uomoqualunque : Piccolo chiarimento, che so sarà inutile, sulla #RoeVsWade. I giudici hanno solo detto che la Costituzione non impl… - Barillarisson : Necessario e doveroso, oltre che noioso, CHIARIMENTO. Non ho mai dato della grassa a nessuno (ad Adinolfi ma non va… - d_abbate : Chiarimento doveroso non richiesto: L’aborto riguarda la singola persona, è un diritto che incide sulla sfera perso… - AnonyAnubis : Qualche chiarimento sulla strategia dell'esercito che vorrebbero farci credere 'in difficoltà'. #TikTok -