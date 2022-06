Finale Inghilterra-Israele: data, orario e streaming Europei Under 19 (Di martedì 28 giugno 2022) Inghilterra-Israele. Questa la Finale degli Europei Under 19, eliminate Italia e Francia. Si gioca venerdì 1 luglio alle 20:00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma Uefa.tv. Le reti di Quansah e Scott trascinano l’Inghilterra in Finale ed eliminano gli azzurri di Nunziata. Kancepolski invece chiude sul2-1 per Israele che conquista una storica Finale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022). Questa ladegli19, eliminate Italia e Francia. Si gioca venerdì 1 luglio alle 20:00. La partita sarà trasmessa in direttaesclusiva sulla piattaforma Uefa.tv. Le reti di Quansah e Scott trascinano l’ined eliminano gli azzurri di Nunziata. Kancepolski invece chiude sul2-1 perche conquista una storica. SportFace.

