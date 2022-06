Draghi: “Putin al G20? Solo da remoto” – Video (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin “non verrà al G20. Quello che potrà succedere, anche un intervento da remoto, vedremo”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa dopo il G7, risponde così ad una domanda sulla partecipazione del presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Vladimir“non verrà al. Quello che potrà succedere, anche un intervento da, vedremo”. Il presidente del Consiglio Mario, nella conferenza stampa dopo il G7, risponde così ad una domanda sulla partecipazione del presidente russo Vladimiral prossimo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Scontro tra #Draghi e Mosca. Il premier: 'No #Putin al #G20'. E il Cremlino reagisce duramente ?? - Agenzia_Ansa : Draghi al G7: 'Eliminare per sempre la dipendenza dall'energia russa. Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei… - VoxNewsInfo2 : : G20, Draghi fa il bullo: “Putin non verrà”. Russia lo gela: “Non decide lui, non conta nulla” – Video - mme_francesca_s : RT @ImolaOggi: G20 Indonesia, Draghi: 'Putin non verrà'. La Russia replica: 'Non decide lui' -