(Di martedì 28 giugno 2022)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L’e ladei video presenti all’interno delsono gratuite. Al termine del, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Didattica inclusiva attraverso alcune figure del mito greco, corso con iscrizione e fruizione gratuita del contenuti - FillerNero : @Ingestibile79 Amici di quelli più sopra della didattica inclusiva? - ProDocente : Didattica inclusiva e metodologie attive (dal cooperative learning al peer tutoring), fruizione gratuita dei conten… - orizzontescuola : Didattica inclusiva e metodologie attive (dal cooperative learning al peer tutoring), fruizione gratuita dei conten… - zazoomblog : Didattica inclusiva e metodologie attive (dal cooperative learning al peer tutoring) fruizione gratuita dei contenu… -

Tecnica della Scuola

... applicando una nuova pedagogia improntata su un educazione' Inaugurati gli spazi di ...anche ai più piccoli di rimanere in contatto con la scuola attraverso dispositivi per laa ...Progetti scolastici a sostegno degli studenti - La scuola è realmente, se adotta percorsi autenticamente calibrati secondo le caratteristiche e le prerogative ...rinforzare l'azione... Didattica inclusiva e DSA: il dramma del Regno Unito e le conseguenze dello scarso monitoraggio Francesco Billari, già presente in Università Bocconi come prorettore vicario e docente di Demografia, sarà il nuovo rettore dell’ateneo a partire dal primo novembre. Prenderà il posto di Gianmario Ve ...Francesco Billari è il nuovo Rettore per il biennio 2022/2024 dell'Università Bocconi. Attualmente Prorettore vicario e Dean per la faculty, entrerà in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 an ...