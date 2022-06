Deulofeu in stand-by: servono due uscite per sbloccare la trattativa (Di martedì 28 giugno 2022) Corriere dello Sport – . L’uscita di Dries Mertens, è la chiave per le prossime entrate … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Corriere dello Sport – . L’uscita di Dries Mertens, è la chiave per le prossime entrate … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Deulofeu, trattativa in stand-by: il Napoli deve prima cedere e poi andrà sullo spagnolo - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: CdS - Deulofeu in stand-by: trattativa si è fermata per un motivo - SiamoPartenopei : CdS - Deulofeu in stand-by: trattativa si è fermata per un motivo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Deulofeu, trattativa in stand-by: il Napoli deve prima cedere e poi andrà sullo spagnolo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Deulofeu, trattativa in stand-by: il Napoli deve prima cedere e poi andrà sullo spagnolo -