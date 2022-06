Dall’Inghilterra: “Salah lascerà il Liverpool nel 2023 a parametro zero” (Di martedì 28 giugno 2022) Come riporta il ‘Mirror’, Mohamed Salah lascerà il Liverpool a parametro zero nel 2023, anno di scadenza del suo contratto. I Reds, infatti, difficilmente accontenteranno le richieste economiche di rinnovo del campione egiziano. Quest’ultimo, dunque, sarà un giocatore dei Reds anche la prossima stagione prima di andarsene da svincolato. Questo lo scenario ipotizzato dalla stampa inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Come riporta il ‘Mirror’, Mohamedilnel, anno di scadenza del suo contratto. I Reds, infatti, difficilmente accontenteranno le richieste economiche di rinnovo del campione egiziano. Quest’ultimo, dunque, sarà un giocatore dei Reds anche la prossima stagione prima di andarsene da svincolato. Questo lo scenario ipotizzato dalla stampa inglese. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #PremierLeague | Dall'#Inghilterra: '#Salah lascerà il #Liverpool nel 2023 a parametro zero' - sportli26181512 : Liverpool, in Inghilterra sono convinti che Salah lascerà l'anno prossimo a parametro zero: Il futuro di Mohamed Sa… - junews24com : Salah, rivelazione dall'Inghilterra: cosa accadrà la prossima estate - - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Salah non rinnova e andrà via nel 2023 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Liverpool, Salah non rinnova e andrà via nel 2023 -