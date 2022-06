Concorso STEM 2022 | ecco le prime graduatorie

Pubblicità

Orizzonte Scuola

... al fine di orientare sempre più gli studenti italiani verso lo studio delle(Scienza, ... Le classi hanno conquistato il 1° premio delnazionale realizzando un progetto relativo al ...IlLo stesso decreto, in deroga alla normativa vigente ha previsto unper le discipline, A020 Fisica; A026 Matematica, A027 Matematica e fisica, A041 Scienze e tecnologie ... Concorso straordinario bis: ecco quante domande per le classi di concorso STEM. Posti vuoti per A027 Matematica e Fisica Concorso ordinario per la scuola secondaria ... alla prova scritta raggiungerebbe addirittura l’87 per cento dei candidati. Per le materie STEM, quelle più ‘bisognose’ di nuove assunzioni in ruolo, la ...Le assunzioni sono sono andate in porto ovunque tranne che nel Lazio. Il problema sarebbe legato alla formazione delle commissioni che dovrebbero giudicare i candidati. Dal Ufficio scolastico regional ...