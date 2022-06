Calciomercato Napoli, per la porta obiettivo Maximiano del Granada (Di martedì 28 giugno 2022) Calciomercato Napoli: per sostituire Ospina, il club azzurro è pronto a sferrare una offensiva per il portiere portoghese Luis Maximiano del Granada. Calciomercato Napoli Il Napoli punta forte su Luis Maximiano. Il portiere portoghese, in forza al Granada, ha fatto un’ottima stagione, ma la retrocessione della squadra ha, di fatto, spinto l’estremo difensore a Leggi su 2anews (Di martedì 28 giugno 2022): per sostituire Ospina, il club azzurro è pronto a sferrare una offensiva per il portiere portoghese LuisdelIlpunta forte su Luis. Il portiere portoghese, in forza al, ha fatto un’ottima stagione, ma la retrocessione della squadra ha, di fatto, spinto l’estremo difensore a

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, rinnovo in arrivo per Alex #Meret - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - ilnapolionline : CALCIOMERCATO - Il Napoli ci prova. Apertura della Spagna per un giovane portiere - - VincenzoMilani : Effettivamente me lo stavo chiedendo... ma com'è che #Lozano non se ne vuole andare??? Ora mi torna...… - NapoliFCNews : Napoli ascolta Vecino: “Scioccato da ciò che è successo all’Inter” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -