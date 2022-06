Autostrade, da fine giugno previsti aumenti dei pedaggi, ecco che succede e quanto costerà (Di martedì 28 giugno 2022) Sono mesi difficili, senza dubbio, per gli italiani e non solo. Lo scoppio della crisi Ucraina, che da febbraio ancora non si risolve, ha portato come prevedibile conseguenze all’economia. Il problema più grande è quello dei rincari della benzina, arrivata alle stelle, ai quali ora si aggiungono i costi delle Autostrade. Vediamo che potrebbe succedere. L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 28 giugno 2022) Sono mesi difficili, senza dubbio, per gli italiani e non solo. Lo scoppio della crisi Ucraina, che da febbraio ancora non si risolve, ha portato come prevedibile conseguenze all’economia. Il problema più grande è quello dei rincari della benzina, arrivata alle stelle, ai quali ora si aggiungono i costi delle. Vediamo che potrebbere. L'articolo proviene da Che.it.

