Amianto | Enel condannata a risarcire famiglia operaio deceduto Riconosciuto oltre un milione di euro

... sul ddl per l'istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'e sul disegno di ... La Industria , oggi alle 14.00, ascolterà i rappresentanti del Gestore dei servizi energetici di......sarebbe proprio aver lavorato negli anni Settanta e Ottanta a stretto contatto con l', che ... Zaffalon ricorda per esempio un processo analogo, quello all'ex dirigenteNerio Tabacchi, in cui ... Vittima dell'amianto condannata l'Enel, un milione di risarcimento alla famiglia Il tribunale di Firenze ha condannato al risarcimento la compagnia per la morte di Rolando Cerri, manutentore elettrico per le centrali riunite Marzocco a Livorno ...Era manutentore elettrico, l'operaio Rolando Cerri, deceduto per mesotelioma: il Tribunale di Firenze ha condannato l'Enel a risarcire la sua famiglia con oltre 1 milione perchgè sarebbe stato vittima ...