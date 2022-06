Alize Cornet rivela | al Roland Garros di Parigi un' epidemia di Covid ma abbiamo taciuto

Pubblicità

zazoomblog : Wimbledon 2022 Alizé Cornet shock: “Al Roland Garros tanti avevano il Covid e nessuno parlava” - #Wimbledon #Alizé… - GazzettaDelSud : ?? Alize #Cornet rivela: al #RolandGarros di #Parigi un'epidemia di #Covid ma abbiamo taciuto. #alizecornet… - Tennis_Ita : Alizé Cornet grida allo scandalo: 'Al Roland Garros in tanti hanno avuto il Covid, nessuno ha detto nulla' - OA_Sport : Wimbledon 2022: Alizé Cornet lancia accuse pesanti e rivela che al Roland Garros il Covid-19 girava eccome - danyvale8827 : RT @anxstennisboy: ma a noi che cazzo ce ne frega di wimbledon purtroppo alizé cornet ha iniziato a scoperchiare un vaso di pandora e ora v… -

Il tuono che lancia Alizéè di quelli pesantissimi. L'esperta francese, che è già al secondo turno ed è anche al 62° Slam consecutivo (record in coabitazione con la giapponese Ai Sugiyama), interviene a gamba tesa su ..."Al Roland Garros c'è stata un' epidemia di Covid , nessuno ne ha parlato. Nello spogliatoio ce l'avevano tutti e non abbiamo detto niente". Faranno discutere le parole diche, dopo la vittoria al primo turno di Wimbledon, ha detto la sua sui ritiri di Berrettini e Cilic , positivi al coronavirus dopo che si sono sottoposti di loro iniziativa a tampon«Al Roland Garros c'è stata un’epidemia di Covid, nessuno ne ha parlato. Nello spogliatoio ce l’avevano tutti e non abbiamo detto niente». Faranno discutere le parole di Alize Cornet che, dopo la vitt ...Feliciano Lopez ha eguagliato l'impresa di Roger Federer a Wimbledon, ma non ha potuto festeggiare con una vittoria.