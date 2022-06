Alfonso Signorini, quel retroscena mai rivelato sul Gf Vip (Di martedì 28 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alfonso Signorini lo rivela solo adesso, a qualche mese di distanza dal nuovo Gf Vip parla di quel retroscena ma confessato prima. Manca ancora diverso tempo per la messa in onda della nuova stagione del Grande Fratello Vip per cui il conduttore proprio in questi giorni è a lavoro per la formazione del nuovo cast Leggi su youmovies (Di martedì 28 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lo rivela solo adesso, a qualche mese di distanza dal nuovo Gf Vip parla dima confessato prima. Manca ancora diverso tempo per la messa in onda della nuova stagione del Grande Fratello Vip per cui il conduttore proprio in questi giorni è a lavoro per la formazione del nuovo cast

Pubblicità

trash_italiano : Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP - noipercepiamo : RT @trash_italiano: Alfonso Signorini su Giulia De Lellis al #GFVIP - lucantoniolucas : Vi state preparando psicologicamente ad Alfonso Signorini che, per altri 6 mesi, da settembre fino a marzo, urlerà:… - cucciolopage7 : Ieri Alfonso Signorini Scavalcato Da Blasi & Co . Di 250 Punti Minimo Per Faziosità , Trash e Magheggi !!! #ISOLA - zazoomblog : Alfonso Signorini rompe il silenzio: “De Lellis? Ecco come sono andate le cose” - #Alfonso #Signorini #rompe… -