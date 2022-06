Addio a Mary Mara | l' attrice di E R e Law & Order è annegata in un fiume

Pubblicità

infoitcultura : Addio a Mary Mara, annegata nel fiume di New York. Dalle stelle della tv alla tragica fine - Luce - POPCORNTVit : Si tuffa nel fiume e muore annegata: addio all'attrice Mary Mara - MarcelloMoscat9 : @twittatore @Mary_Cric @miridesant @debbmarii @Lorenzo36522471 va bene mi sono stancato, continuerò a pensare a me… - sara_saretta___ : @real_mary92 Addio Mary,datti tu una regolata,il tuo odio represso ti fa male - sara_saretta___ : @real_mary92 Io invece prego di non incontrare mai gente come noi nella vita,scappo da gente che ha rancore,addio m… -

L'attrice aveva 61 anni e ha perso la vita mentre stava nuotando nel fiume St. Lawrence: i soccorsi non sono arrivati in ...Mara ha recitato in decine di telefilm e in numerosi film, debuttando nel tv - movie 'Delitto al Central Park' del 1989. Sul grande schermo ha recitato tra gli altri film in 'Mr. sabato sera', '...L'attrice Mary Mara, nota per essere apparse in numerose serie tv di successo, è morta tragicamente a 61 anni. A darne notizia è stato il suo manager, Craig Dorfman, in un comunicato inviato alla Cnn.Lutto nel mondo del cinema: è morta a Cape Vincent (New York) Mary Mara, attrice famosa per i ruoli in ER e Law & Order. Aveva 61 anni. Il decesso è avvenuto il 26 giugno; la causa sarebbe annegamento ...