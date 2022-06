Wimbledon 2022, Nick Kyrgios: “Fermare i tennisti russi? Una delusione… Medvedev è il più forte e non c’è” (Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre Nick Kyrgios è pronto per dare il via alla sua avventura nel torneo di Wimbledon 2022 (esordirà contro la wild-card di casa Paul Jubb) il tennista australiano ha fatto parlare di sé, e non è certo una prima volta, per qualcosa che ha detto o fatto lontano dai campi di gioco. In questo caso si tratta del suo commento sulla ben nota questione della esclusione dei tennisti russi e bielorussi dal torneo di Church Road. “Onestamente, non credo che sia stata una buona idea vietarli. Medvedev è il migliore che abbiamo in questo momento nel nostro sport. Anche altri giocatori come Rublev o Khachanov, sono giovani importanti per la crescita del tennis. Personalmente, come concorrente e come persona che vuole giocare contro di loro, sono deluso dalla ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Mentreè pronto per dare il via alla sua avventura nel torneo di(esordirà contro la wild-card di casa Paul Jubb) il tennista australiano ha fatto parlare di sé, e non è certo una prima volta, per qualcosa che ha detto o fatto lontano dai campi di gioco. In questo caso si tratta del suo commento sulla ben nota questione della esclusione deie bielodal torneo di Church Road. “Onestamente, non credo che sia stata una buona idea vietarli.è il migliore che abbiamo in questo momento nel nostro sport. Anche altri giocatori come Rublev o Khachanov, sono giovani importanti per la crescita del tennis. Personalmente, come concorrente e come persona che vuole giocare contro di loro, sono deluso dalla ...

