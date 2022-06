Webuild, luce verde per l'alta velocità in Texas (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il treno ad alta velocità americano diventa sempre più una realtà. La Corte Suprema del Texas ha decretato in favore di Texas Central LCC, affermando il suo diritto di acquisire, secondo la legge del Texas e per eminente autorità di dominio (“eminent domain process”), terreni necessari alla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Dallas e Houston. Texas Central è la società incaricata dello sviluppo del progetto. Webuild e la sua controllata Lane realizzeranno tutte le opere di ingegneria civile, del valore di 16 miliardi di dollari.Il contratto, firmato lo scorso anno, prevede la progettazione e la realizzazione di 379 km di linea ferroviaria ad alta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il treno adamericano diventa sempre più una realtà. La Corte Suprema delha decretato in favore diCentral LCC, affermando il suo diritto di acquisire, secondo la legge dele per eminente autorità di dominio (“eminent domain process”), terreni necessari alla realizzazione della nuova linea ferroviaria adche collegherà Dallas e Houston.Central è la società incaricata dello sviluppo del progetto.e la sua controllata Lane realizzeranno tutte le opere di ingegneria civile, del valore di 16 miliardi di dollari.Il contratto, firmato lo scorso anno, prevede la progettazione e la realizzazione di 379 km di linea ferroviaria ad...

