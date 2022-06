Vasco Rossi | punto KOM

Leggi su thegametv

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Tu sì che sei speciale” si potrebbe senza dubbio dire allo specchio la super rockstar di Zocca,; quello è un verso di Ridere di te – estratto dall’album “C’è chi dice no” del 1987 – ma lui è davvero speciale, sopra molti, diverso da tutti. Che si tratti di canzoni d’amore, o di gridi di rabbia, che si narri di storie indimenticabili, o di incoraggiamenti ad andare avanti, nonostante gli ostacoli della vita, ilnazionale sembra non avere mai bisogno di consigli su come trattare un argomento. Lo fa in modo dolce, come in Come nelle favole, ma anche in maniera “tosta” e indignata, come ne Gli angeli; ma se vuole sa essere sensibile, come dimostra in Un senso, e – contrariamente – sfacciato e senza peli sulla lingua, scrivendo Colpa d’Alfredo. Non scriverò che il Blasco ha mille sfaccettature, perché sarebbe ...