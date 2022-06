Ultime Notizie – Tommasi sindaco | Capello | “Se fa bene a Verona | poi c’è l’Italia”

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Se Damianodovesse farecomedipotrebbe proporsi anche in Italia. Senza imparentarsi con questo o quell’altro”. Lo dice Fabioall’Adnkronos, salutando l’elezione adel suo ex centrocampista ai tempi della Roma.ha trionfato nel ballottaggio delle elezioni comunali 2022 di. “Sono molto contento del suo successo e gli auguro tutto il meglio. Perché lo merita. Lui pensa veramente alla gente, un altruista come è stato in campo e adesso lo sarà come, quindi un grande in bocca al lupo. Secondo me -conclude- la gente ha scelto l’uomo, non il partito”.viene omaggiato anche da uno storico compagno di squadra. “Fare i complimenti a Damiano? Ci ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ilFattoMolfetta : INSULTI A DRAGO DURANTE LO SCRUTINIO, MINERVINI: «CI DISSOCIAMO DA OGNI ATTO OFFENSIVO» - SorgentePas002 : giugno2022 luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - KersevanRoberto : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 27 Giugno 2022 Versione UltraHD: -

La domanda è: sapranno riappacificarsi i leader del in vista del voto del 2023 Appendice a questa domanda: i sondaggi dicono che l'alleanza piace quasi al 50 per cento degli italiani ma alle ...Nelleore, Soleil e Alfonso Signorini sono apparsi insieme su Instagram. Possibile che stiano trascorrendo le vacanze fianco a fianco in vista del lavoro al GF Vip 7 Non ne abbiamo la ...Anche a causa del grande caldo delle ultime ore si sono sviluppati alcuni focolai di incendio in alcune zone periferiche. L’amministrazione comunale, in merito agli incendi che si sono verificati in c ...L'automobile dell'uomo è stata ritrovata in paese a Stupizza e non al valico di Stupizza da dove parte la ferrata. Quest'ultima è un itinerario attrezzato di più di mille metri di dislivello che si ...