Torre de’ Busi | 41enne muore nella notte in moto

(Di lunedì 27 giugno 2022)De. “Sta, un tragico destino ha portato via un altro nostro concittadino di appena 41 anni. Maurizio. Siamo vicini a tutta la Sua Famiglia, in particolare ai genitori. Ogni perdita porta dolore per il distacco da un familiare, ancor più quando si tratta di un figlio! il dolore si moltiplica all’infinito. Le più sentite Condoglianze”. Eleonora Ninkovic, sindaco dide’, rende nota la scomparsa di Maurizio Rota,residente in paese chetra domenica 26 e lunedì 27 giugno è morto in un incidente stradale a Garlate (Lecco), in via Statale. Intorno all’una e mezza di, Rota era in sella alla suaquando all’altezza della rotonda con via Filatoio è caduto rovinosamente a ...