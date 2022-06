Spezia | Bonazzoli e Verre nel mirino | le ultime

(Di lunedì 27 giugno 2022) Losta cercando rinforzi in vista della prossima stagione:della Sampdoria sono neldi Pecini Losta cercando rinforzi in vista della prossima stagione:della Sampdoria sono neldi Pecini. Sull’attaccante gli aquilotti lo vorrebbero in prestito gratuito e il nodo ingaggio (prende un milione) resta una complicazione. I blucerchiati vorrebbero cederlo per monetizzare. Perl’ipotesi è quella di un prestito con obbligo di riscatto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

dioprovedel : Belin Verre, Bonazzoli e Askildsen.. impazzito il cobra #Spezia - CalcioOggi : Calciomercato Sampdoria, lo Spezia pensa a Bonazzoli: due ostacoli - Samp News 24 - Spezia_1906 : ?? Lo #Spezia continua a guardare in casa #Sampdoria 3?? nomi sul taccuino, #Bonazzoli fra questi ?? La formula pot… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Pecini vuole anche #Bonazzoli. I dettagli #samp #spezia - TuttoSampdoria1 : #Sampdoria, #Bonazzoli nel mirino dello #Spezia. Ma l’offerta non convince i blucerchiati -

...dello Sport assicura che loè interessato a tre profili in casa Sampdoria, che il ds Pecini conosce molto bene: si tratta dei centrocampisti Verre e Askildsen e dell'attaccante, di ......primo Nzola non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno a giugno 2023 con lo, ... che avrebbe potuto portare con sè il centrocampista Askildsen e l'attaccante. La ... Calciomercato Sampdoria, lo Spezia pensa a Bonazzoli: due ostacoli Alex Ferrari è la pedina da cui Marco Giampaolo ricostruirà la difesa della Sampdoria. Gotti lo chiede allo Spezia: la situazione La difesa è il reparto in cui la Sampdoria vuole fare più innesti. Mar ...Lo Spezia pensa a Federico Bonazzoli per rafforzare l’attacco: due ostacoli per gli acquilotti nella corsa all’attaccante della Sampdoria Il futuro di Federico Bonazzoli è ancora tutto da scrivere. Pe ...