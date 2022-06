Solo alcuni provano quel brivido, e ti deve piacere tanto per sentirlo (Di lunedì 27 giugno 2022) Un brivido che non tutti provano, un brivido che nasce improvviso a seconda della musica che si sta ascoltando. La magia e il potere delle canzoni che ci può incantare e far sognare. La musica è amata da molte persone e svolge un ruolo importante se si impara ad ascoltarla in un certo modo. A volte suscita emozioni forti, che possono farci cambiare l’umore della giornata. Il brivido che provano Solo alcuni (fonte rete)Un brivido musicale Perché a volte ascoltare un certo tipo di musica ci fa venire i brividi? Se lo chiedono anche gli scienziati da anni e forse ora la risposta è arrivata. Uno studio di imaging cerebrale, infatti, sembrerebbe aver svelato l’arcano, stabilendo quali siano le origini dell’emozione che ci fa letteralmente rabbrividire ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 27 giugno 2022) Unche non tutti, unche nasce improvviso a seconda della musica che si sta ascoltando. La magia e il potere delle canzoni che ci può incantare e far sognare. La musica è amata da molte persone e svolge un ruolo importante se si impara ad ascoltarla in un certo modo. A volte suscita emozioni forti, che possono farci cambiare l’umore della giornata. Ilche(fonte rete)Unmusicale Perché a volte ascoltare un certo tipo di musica ci fa venire i brividi? Se lo chiedono anche gli scienziati da anni e forse ora la risposta è arrivata. Uno studio di imaging cerebrale, infatti, sembrerebbe aver svelato l’arcano, stabilendo quali siano le origini dell’emozione che ci fa letteralmente rabbrividire ...

