Siviglia, accordo vicino per un difensore (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Siviglia è vicino a chiudere per Marcão dal Galatasaray. Gli spagnoli hanno offerto 12 milioni più bonus per il difensore,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Ila chiudere per Marcão dal Galatasaray. Gli spagnoli hanno offerto 12 milioni più bonus per il,...

Pubblicità

sportli26181512 : Siviglia, accordo vicino per un difensore: Il Siviglia è vicino a chiudere per Marcão dal Galatasaray. Gli spagnoli… - news24_inter : #Sanchez continua a dire no???: ecco il motivo del giocatore dell'#Inter - Torrenapoli1 : MERCATO ESTERO - #EnzoFernandez dal RiverPlate al #Benfica, c’è l’accordo - #Psg su #Fofana, il Lens non lo cede p… - FcMazbio : RT @ProfidiAndrea: ? Fatta per Thomas #Henry! #SkySport: 'Colpo definito, resta in prestito in #SerieA' Dopo l'accordo per Mattia #Destro… - ProfidiAndrea : ? Fatta per Thomas #Henry! #SkySport: 'Colpo definito, resta in prestito in #SerieA' Dopo l'accordo per Mattia… -