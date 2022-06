Sindaco di Kremenchuk | colpito luogo molto affollato | morti e feriti

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ore 16.20 - Bilancio pesantissimo L'attacco missilistico russo su"è avvenuto in un", per questo "ci sono". Lo ha riferito ildella città, Vitaly Maletsky. "L'attacco missilistico suè avvenuto in unche è al 100% irrilevante per le ostilità", ha scritto ilsulla sua pagina Facebook. "L'attacco missilistico contro un centro commerciale in cui c'erano persone aè un altro crimine di guerra russo. Un crimine contro l'umanità. Un chiaro e cinico atto di terrore contro la popolazione civile. La Russia è uno Stato terrorista". Lo ha scritto su Telegram il governatore della Regione di Poltava, Dmytro Lunin, ...