Pubblicità

Alessio_Ram : RT @ngiocoli: Ma un capostruttura che sfuma una diretta nel momento e orario di max ascolto (finale mondiale con vittoria italiana) senza a… - ngiocoli : Ma un capostruttura che sfuma una diretta nel momento e orario di max ascolto (finale mondiale con vittoria italian… -

ilGiornale.it

Lunedì sera, la stessa Errigo ha piazzato il touché dellanella rivincita continentale ... La pesante rivalitàin sana competizione. Agli Europei di Antalya, oltre a Errigo e all'esperta ...dal grande valore simbolico per l'Ucraina, argento al Giappone. Martinenghi ancora sul ... Ceccon,il bronzo nei 50 dorso dopo ricorso Usa Thomas Ceccon aveva conquistato la seconda ... Sfuma la vittoria per Donato: Catanzaro va al dem Fiorita A Catanzaro, il candidato del centrosinistra Nicola Fiorita batte con il 58% contro il 42% dello sfidante di centrodestra Valerio Donato ...Nel post gara di Chiesanuova-Portuali Ancona abbiamo raccolto tutta la gioia e la soddisfazione di mister Giovanni Migliorelli per lo storico traguardo raggiunto sfumato all’ultimo ... Dedico la ...