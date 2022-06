(Di lunedì 27 giugno 2022) È fermo,. Dopo l’esperienza finita (male) col Cagliari, l’allenatore toscano si gode le vacanze a Mykonos. È dall’isola greca che rilascia una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Parla dello scorso campionato ma soprattutto del prossimo, e sponsorizza due dei suoi ex pupilli dei tempi della Spal, che vengono da una stagione in chiaroscuro: Manuel Lazzari, che con Sarri ha trovato pochissimoo alla Lazio, e Andrea, alternativa a Osimhen e Mertens nel Napoli. «Un nome su cuiper laA? Dico innanzitutto Manuel Lazzari per le qualità che ha. Abbiamo fatto un percorso insieme. Dalla C. Spero faccia un ulteriore salto in alto. E poi aggiungo, al qualepiù ...

Semplici: «Scommetto su Petagna per la prossima Serie A, gli serve avere più spazi e fiducia»

