Roma: maxi - incendio zona Aurelia, esplose bombole gpl (Di lunedì 27 giugno 2022) maxi - incendio a Roma si è sviluppato nella zona nord - ovest di Roma tra la via Aurelia fino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022)si è sviluppato nellanord - ovest ditra la viafino a Casalotti. Le fiamme hanno coinvolto capannoni industriali, all'interno dei quali si trovavano anche ...

Pubblicità

LaStampa : Maxi incendio a Roma, esplodono 50 bombole di Gpl: a fuoco un centro estivo, evacuati i bambini, 35 persone visitat… - Agenzia_Ansa : Un mega incendio è divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi sull'Aurelia. 15 persone sono rimaste intossicate… - MediasetTgcom24 : Roma, maxi-rogo in un campo rom: 15 persone intossicate #roma #viaaurelia #casalotti - robdeangeliss : Maxi incendio a Roma, 15 persone intossicate - Ultima Ora - ANSA - anperillo : RT @TgrRai: Maxi incendio a Roma, in via Bosco Marengo, vicino al campo rom de La Monachina: una donna e bambino ricoverati in codice giall… -