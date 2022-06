Programmi TV di stasera, lunedì 27 giugno 2022. Rai1 sfida la finale dell’Isola con Julia Roberts in Ben is Back (Di lunedì 27 giugno 2022) Ben is Back Rai1, ore 21.25: Ben is Back Film del 2018 di Peter Hedges con Julia Roberts e Lucas Hedges. Trama: Ben Burns, giovane problematico ma affascinante, ritorna a sorpresa dalla sua famiglia la sera della vigilia di Natale. Sua madre Holly lo accoglie a braccia aperte, ma scopre ben presto che la situazione è più complicata di quanto potrebbe pensare. In sole 24 ore le loro vite potrebbero cambiare per sempre e Holly farà di tutto per evitare la distruzione della sua famiglia. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie Tv. 4×04 Qual è il reclamo?: Athena indaga su un misterioso omicidio avvenuto durante una festa di quartiere. Intanto, gli operatori del 118 rispondono ad una chiamata per un allarme bomba. Rai2, ore 22.10: 9-1-1 Lone Star Serie Tv. 2×04 Amici di letto: La Stazione 126 interviene in un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) Ben is, ore 21.25: Ben isFilm del 2018 di Peter Hedges cone Lucas Hedges. Trama: Ben Burns, giovane problematico ma affascinante, ritorna a sorpresa dalla sua famiglia la sera della vigilia di Natale. Sua madre Holly lo accoglie a braccia aperte, ma scopre ben presto che la situazione è più complicata di quanto potrebbe pensare. In sole 24 ore le loro vite potrebbero cambiare per sempre e Holly farà di tutto per evitare la distruzione della sua famiglia. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 Serie Tv. 4×04 Qual è il reclamo?: Athena indaga su un misterioso omicidio avvenuto durante una festa di quartiere. Intanto, gli operatori del 118 rispondono ad una chiamata per un allarme bomba. Rai2, ore 22.10: 9-1-1 Lone Star Serie Tv. 2×04 Amici di letto: La Stazione 126 interviene in un ...

