Pecco non sbaglia, Quartararo sì: trionfo Italia - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 27 giugno 2022) Francesco 'Pecco' Bagnaia, 25 anni, è alla terza vittoria in stagione e alla settima nelle ultime due in MotoGp con la Ducati ufficiale. La vetta del Mondiale ora è a 66 punti di Marco Galvani Una ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Francesco '' Bagnaia, 25 anni, è alla terza vittoria in stagione e alla settima nelle ultime due in MotoGp con la Ducati ufficiale. La vetta del Mondiale ora è a 66 punti di Marco Galvani Una ...

Pubblicità

Cristia93103770 : @ducaticorse @PeccoBagnaia @DucatiMotor @MotoGP Il suo grido! Avanti così Pecco! Calma, tanta calma e i risultati a… - Etzi2891 : RT @tvdellosport: MOTO GP, PECCO DOPO LA VITTORIA AD ASSEN #Bagnaia: “Sono estremamente felice, podio fondamentale dopo due gare molto co… - pace_e_biscotti : Mia madre che non capiva perché fossi triste per la moto gp e poi si è ricordata che Pecco lo tifa un mio amico e non io ahahahahahahah - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: MOTO GP, PECCO DOPO LA VITTORIA AD ASSEN #Bagnaia: “Sono estremamente felice, podio fondamentale dopo due gare molto co… - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: MOTO GP, PECCO DOPO LA VITTORIA AD ASSEN #Bagnaia: “Sono estremamente felice, podio fondamentale dopo due gare molto co… -