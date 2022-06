Paura alle porte di Cassino: bimba cade in piscina e rischia di annegare (Di lunedì 27 giugno 2022) Momenti di Paura questo pomeriggio per una bambina di appena tre anni. La piccola stava giocando con i fratellini a bordo di una piscina per adulti quando è caduta in acqua finendo sul fondo. Provvidenziale l’intervento di uno dei presenti che, notato l’accaduto, si è poi tuffato a recuperarla. Leggi anche: Passoscuro, hanno un malore in acqua e stanno per annegare: coppia salvata appena in tempo bimba cade in piscina e rischia di annegare: i fatti Siamo a Cervaro, un comune vicino Cassino. Come anticipato, nel momento in cui la piccola è caduta all’interno della piscina stava giocando con i propri fratellini. Salvata da una persona che ha notato la scena, la quale non ha esitato a tuffarsi per recuperarla, alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022) Momenti diquesto pomeriggio per una bambina di appena tre anni. La piccola stava giocando con i fratellini a bordo di unaper adulti quando è caduta in acqua finendo sul fondo. Provvidenziale l’intervento di uno dei presenti che, notato l’accaduto, si è poi tuffato a recuperarla. Leggi anche: Passoscuro, hanno un malore in acqua e stanno per: coppia salvata appena in tempoindi: i fatti Siamo a Cervaro, un comune vicino. Come anticipato, nel momento in cui la piccola è caduta all’interno dellastava giocando con i propri fratellini. Salvata da una persona che ha notato la scena, la quale non ha esitato a tuffarsi per recuperarla, alla ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - CorriereCitta : Paura alle porte di Cassino: bimba cade in piscina e rischia di annegare - SaltoBz : 'Mi appello alle donne e agli uomini che non hanno paura dell’autodeterminazione delle donne e che hanno a cuore la… - em_eraldsea : Amavo tantissimo l'estate,il calore dei suoi raggi sul viso,le estati piacevoli degli anni 70 e 80, dove non sudavi… - minnjiuu : RT @_Nico_Piro_: #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi riferis… -