Ondata di calore sull’Italia, temperature ancora in crescita: le città a rischio il 28 giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Continua la forte Ondata di caldo in Italia. Domani bollino rosso, livello di emergenza massimo, in 12 città: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia. Quindi Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. È quanto rilevato dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le città ‘roventi’ aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia. E ancora: Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessuna città monitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde fino a mercoledì compreso. “Il livello del Po è a -3,4 metri rispetto allo zero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Continua la fortedi caldo in Italia. Domani bollino rosso, livello di emergenza massimo, in 12: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia. Quindi Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. È quanto rilevato dal bollettino delle ondate didel ministero della Salute. Mercoledì la situazione peggiora e le‘roventi’ aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia. E: Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessunamonitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde fino a mercoledì compreso. “Il livello del Po è a -3,4 metri rispetto allo zero ...

Pubblicità

comunefi : Domani torna l’allerta ondata di calore codice rosso @ProtCivComuneFi - CrisSenzaH : RT @comunefi: Domani torna l’allerta ondata di calore codice rosso @ProtCivComuneFi - tusciaweb : Ondata di calore, a Viterbo mercoledì la massima percepita sarà di 36 gradi Viterbo - Ondata di calore, a Viterbo… - franser_real : Ondata di calore in arrivo, la mappa delle città più colpite - ComunePalermo : #AllertaMeteoPA - Meteo. Allerta per rischio incendi e ondata di calore per domani 28 giugno -