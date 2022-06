MotoGP, Massimo Meregalli: “Consideriamo l’incidente di Fabio come un contatto di gara” (Di lunedì 27 giugno 2022) Massimo Meregalli commenta quanto accaduto nel Gran Premio d’Olanda, 11ma tappa del Motomondiale 2022. Fine settimana da dimenticare per Yamaha, out per la prima volta in questa stagione con il francese Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito ad una scivolata avvenuta all’uscita del secondo settore, caduta che ha seguito in ordine cronologico un disperato attacco ai danni dell’Aprilia dello spagnolo Aleix Espaergarò. Il Team Director della casa giapponese ha riportato ai media attraverso ai microfoni della propria formazione: “Non era ovviamente il risultato che volevamo. Fortunatamente, nessuno dei due piloti è rimasto ferito negli incidenti. Abbiamo iniziato la gara sperando di poter fare una buona prestazione. Consideriamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022)commenta quanto accaduto nel Gran Premio d’Olanda, 11ma tappa del Motomondiale 2022. Fine settimana da dimenticare per Yamaha, out per la prima volta in questa stagione con il franceseQuartararo. Il campione del mondo in carica è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito ad una scivolata avvenuta all’uscita del secondo settore, caduta che ha seguito in ordine cronologico un disperato attacco ai danni dell’Aprilia dello spagnolo Aleix Espaergarò. Il Team Director della casa giapponese ha riportato ai media attraverso ai microfoni della propria formazione: “Non era ovviamente il risultato che volevamo. Fortunatamente, nessuno dei due piloti è rimasto ferito negli incidenti. Abbiamo iniziato lasperando di poter fare una buona prestazione....

