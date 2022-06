Mon Âme: “Divano” è il singolo d’esordio (Di lunedì 27 giugno 2022) Il duo Alt-Rock Mon Âme esordisce con il singolo “Divano”, un viaggio interiore in un’atmosfera Noise e British. Chi sono i Mon Âme? Fabio D’Elia (chitarra – voce) e Francesco Albanese (batteria) sono un duo alt-rock. Il nome, tradotto dal francese all’italiano, significa “la mia anima”. In queste tre parole è racchiusa l’essenza del progetto musicale del duo, ossia riportare nelle loro canzoni tutte le più intime emozioni, sentimenti ed esperienze racchiuse in quell’essere emotivo chiamato anima. I suoni prettamente british e scuri delle chitarre, sostenuti dalla potenza ritmica della batteria, si amalgamano a testi ermetici e introspettivi. Questo connubio dà vita a quella che il duo definisce “La Letteratura Rock dei Mon Âme” nella quale, come dei “Poeti del rock”, vogliono condividere il proprio abisso emotivo ed esorcizzarlo attraverso la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 27 giugno 2022) Il duo Alt-Rock Mon Âme esordisce con il”, un viaggio interiore in un’atmosfera Noise e British. Chi sono i Mon Âme? Fabio D’Elia (chitarra – voce) e Francesco Albanese (batteria) sono un duo alt-rock. Il nome, tradotto dal francese all’italiano, significa “la mia anima”. In queste tre parole è racchiusa l’essenza del progetto musicale del duo, ossia riportare nelle loro canzoni tutte le più intime emozioni, sentimenti ed esperienze racchiuse in quell’essere emotivo chiamato anima. I suoni prettamente british e scuri delle chitarre, sostenuti dalla potenza ritmica della batteria, si amalgamano a testi ermetici e introspettivi. Questo connubio dà vita a quella che il duo definisce “La Letteratura Rock dei Mon Âme” nella quale, come dei “Poeti del rock”, vogliono condividere il proprio abisso emotivo ed esorcizzarlo attraverso la ...

'Divano' - Primo singolo dei Mon Âme 'Divano' - Primo singolo dei Mon Âme - Il brano racconta di una tranquilla chiacchierata su un divano, da cui il titolo del singolo, tra Fabio e Francesco, i due Mon Âme. In questo dialogo immaginario i due amici e compagni di ...